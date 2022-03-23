Екатеринбург, 23 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Санкции Запада не повлияют на запуск первого в России межмуниципального трамвайного маршрута «Екатеринбург — Верхняя Пышма». Финансирование проекта продолжается, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя ВЭБ. РФ Олег Говорун.

Константин Косачев Трамвай

Работы по производству подвижного состава ведутся в соответствии с графиком. До начала лета 2022 года заказчику планируют передать 11 односекционных трамваев модели 71−911EM «Львёнок». Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» продолжает принимать участие в финансировании проекта. В общей сложности корпорация предоставит в качестве кредита 1,428 млрд рублей.

По словам Говоруна, появление инновационного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой имеет колоссальное значение для всей екатеринбургской агломерации. «Увеличение доли электротранспорта, в особенности трамвая в общем объеме общественного городского транспорта — один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в городах. Современный трамвай, движущийся по расписанию и без пробок — прекрасная экологичная альтернатива и автобусам, и личному автотранспорту». — резюмировал Олег Говорун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году министерство транспорта Свердловской области заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. В рамках соглашения предусмотрено появление депо в Верхней Пышме и приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,9 млрд рублей.