Казань, 23 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Татарии в рамках мероприятий, приуроченных к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, пройдет Всероссийская неделя детской книги. Об этом сообщает министерство культуры РТ.

Национальная электронная детская библиотека Неделя детской книги / Дом детской книги Детгиза.- Москва : Детгиз, 1950.- 158 с

Мероприятия пройдут в республиканской детской библиотеке с 24 марта по 2 апреля. Для участников организуют книжные выставки, викторины, творческие мастерские, дискуссионные клубы и литературные встречи.

Главной целью акции является продвижение роли библиотек и писателей, а также сохранение, развитие культуры и литературы народов России.

Впервые с инициативой проведения «Недели детской книги» в 1943 году выступил детский писатель Лев Кассиль.

ИА REGNUM напоминает, в начале 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны разработать и принять меры по реализации гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России.

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