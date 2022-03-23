София, 23 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Софийская районная прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении лидера болгарской националистической партии «Атака» Волена Сидерова. Об этом 23 марта сообщает болгарский информационный портал News.bg.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, В. Сидеров обвиняется в злостном хулиганстве сразу по двум эпизодам. По версии следствия, 18 ноября в центре Софии политик избил молодого человека, сделавшего ему замечание во время партийной демонстрации, а несколькими часами позже — ударил пожилого человека на окраине болгарской столице.

В качестве меры пресечения для В. Сидерова был избран денежный залог в сумме 1 тыс. левов ($563). Если вина политика будет признана в суде, ему грозит до 1 года тюремного заключения.