Москва, 23 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Россия в будущем может проводить совместные сборы и турниры с китайскими спортсменами. Об этом 23 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с главами спортивных федераций.

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«Нашим партнером является КНР. Надеюсь, что будем проводить совместные сборы и турниры», — сказал Матыцин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матыцин заявил, что Минспорт планирует создать совет спортсменов.