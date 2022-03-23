Лондон, 23 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Цены на природный газ колеблются в пределах от $1100 до $1140 в ходе торгов в Европе 23 марта. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Газопровод

На открытии биржевых торгов апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах торговались на отметке $1103,3. За первые минуты котировки поднялись до $1137,4, затем немного снизились.

В целом торги идут вокруг расчетной цены предыдущего дня — $1123,1.

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