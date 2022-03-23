Москва, 23 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Минэкономразвития обсудили расширение практики создания технопарков для малого бизнеса. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«Вторая тема, которую мы обсуждали — это расширение практики создания технопарков для малого бизнеса. У нас это есть в 10 субъектах, и ещё 10 субъектов добавляется», — сказал Решетников.

По его словам, в регионах будет построено ещё 11 технопарков.