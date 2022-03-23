Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Запас лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге позволяет обеспечить их отпуск на срок от двух до шести месяцев. Об этом 23 марта на заседании Заксобрания Петербурга сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Чиновник также сообщил о том, на сколько подорожали лекарства в аптеках.

Лекарства

Комитет постоянно ведёт мониторинг ассортимента и запасов лекарственных препаратов и других аптечных товаров.

«На вчерашний день в розничной продаже числилось 44 тысячи лекарственных препаратов различных фасовок и дозировок международных непатентованных наименований. Могу сказать, что эта величина больше, чем та, которая фиксировалась неделю назад, на 3,8%», — отметил Лисовец.

Из этого количества порядка 27 595 препаратов относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарствам. Во всех аптеках имеется минимальный ассортимент препаратов в рамках перечня, который утверждён распоряжением правительства РФ.

«Запас лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптечных сетях и в аптеках по разным позициям предусмотрен и имеется в настоящее время (на срок) от двух до шести месяцев», — заверил председатель комитета.

За три недели марта цены на жизненно необходимые препараты выросли на 2,7%, а на остальные препараты — на 11,7%. За последнюю неделю рост цен составил 1,5% и 4,2% соответственно.

Отметим, что город выделил на льготное обеспечение лекарствами более 14 млрд рублей. В них в Петербурге нуждаются порядка 153 тыс. граждан. Имеется запас в аптеках и на складе для лечения льготных категорий пациентов на 7 млрд рублей.

В городе имеется ассортимент лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. «Имеется девять международных непатентованных наименований инсулинов в количестве 300 тыс. упаковок или полутора миллиардов ампул», — сообщил Дмитрий Лисовец. Этот запас может обеспечить город на срок до шести месяцев. Лекарства доступны в аптеках.

Комитет по здравоохранению ведёт мониторинг цен и запасов. Он направляет в Министерство здравоохранения РФ инициативы по утверждению начальной максимальной цены препаратов. Также предлагается разрешить больницам приобретать лекарства и медизделия одним лотом.