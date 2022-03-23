Бухарест, 23 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Представители министерства труда и социальной защиты (МТСЗ) Румынии объявили о завершении работы над созданием программы по финансовой поддержке граждан страны, не имеющих постоянного места жительства. Об этом 23 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомные

Согласно официальной информации, одним из главных пунктов документа является «социализация бездомных лиц».

«Для соответствующей категории румын трудоспособного возраста предусмотрено создание дополнительных рабочих мест, а пенсионеров ждут дополнительные выплаты», — отметил глава МТСЗ Мариус Будай.

При этом М. Будай пообещал развивать систему временных мест пребывания и специальных пансионатов для указанных граждан. В настоящее время на территории Румынии функционируют 42 специализированных центра оказания подобной помощи. Предполагается, что до конца нынешнего года их число будет увеличено до 60.

По самым скромным подсчетам, сегодня в Румынии насчитывается около 300 тыс. граждан, лишенных крова и регулярного ночлега.