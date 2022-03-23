Орск, Оренбургская область, 23 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Орское» возбудили два новых уголовных дела. Сотрудника уличили в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Основанием для новых производств стали материалам УФСБ России по Оренбургской области. По данным следствия, полицейский в 2016 году получил от доверенного лица главы частной компании 150 тысяч рублей. Предполагалась, что правоохранитель посодействует в решении вопроса об избежании уголовной ответственности в связи с выездной налоговой проверкой.

С сентября 2020 года по май 2021 года в здании полиции обвиняемый трижды получил по 50 тысяч рублей, чтобы не проводить обыски, а также мероприятия, направленные на выявление налогового правонарушения.

Стоит отметить, ранее в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции орского отделения было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. За решение вопроса об избежание головное ответственности за налоговое преступление директор компании передал сотруднику полиции 27 декабря 2021 года 3 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.