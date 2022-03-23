Самара, 23 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования рабочего при производстве работ на территории зерноочистительного комплекса устанавливают в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие

По версии следствия, в Елховском районе во время работ по демонтажу ограждений площадки, которая расположена на высоте примерно пяти метров зерноочистительного комплекса, работник упал в приемный бункер этого комплекса и получил травмы.

Эксперты установили, что здоровью сотрудника причинен тяжкий вред.

В материалах дела указано, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ (работы с повышенной опасностью проходили без обеспечения безопасного производства работ: отсутствовал план производства работ или технологическая карта работ на высоте).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушений охраны труда. Расследование дела продолжается.