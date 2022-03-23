Калуга, , 13:21 — REGNUM В Калужской области на начало 2022 года количество лиц с диагнозом «наркомания» составило 1292 человека. Количество наркопотребителей с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» — 481 человек. На учете с диагнозом «наркомания» состоял 21 несовершеннолетний. 10 — несовершеннолетние потребители наркотиков с вредными последствиями. Об этом 23 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы региональной антинаркотической комиссии.

Антинаркотический плакат Иллюстрация пресс-службы правительства Калужской области

В 2021 году управлением Роспотребнадзора по Калужской области зарегистрировано 25 случаев острых отравлений наркотическими средствами, из них 22 — со смертельным исходом. Среди несовершеннолетних летальные отравления не зарегистрированы. Распространенность наркомании выше среднего по области отмечена в Калуге, в Обнинске, в Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Тарусском Дзержинском и Бабынинском районах.

За 2021 год в регионе зарегистрировано 1392 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Прирост выявленных наркопреступлений составил 3,7%. Выявлено 57 наркопреступлений с участием несовершеннолетних, уголовные дела возбуждены в отношении 18 подростков. Выявлено 99 наркопреступлений, совершенных иностранными гражданами. Ликвидировано 100 организованных наркопреступных групп, расследовано 657 наркопреступлений, совершенных в их составе. Всего за 2021 год из незаконного оборота изъято около 84,5 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ.

В сравнении с соседними субъектами Калужская область имеет один из самых низких уровней наркотизации населения (из расчета 129 зарегистрированных лиц на 100 тыс. населения). В 2021 году данный показатель был ниже среднего по ЦФО на 16%, среднероссийского — на 11,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московской области ликвидировали нарколабораторию