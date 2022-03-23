Лима, 23 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Бывший советник президента Перу Альберто Адриансен назвал предстоящее изъятие канала Russia Today из услуг кабельного телевидения компании Movistar актом политической цензуры. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

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По его словам, исключение канала, которое не позволит услышать российскую точку зрения на ситуацию на Украине, поднимает вопрос о том, является ли это нарушением «нашего права на информацию и свободу прессы, помимо того, что это частная компания, которая предоставляет услугу».

«Владельцы крупных СМИ и социальных сетей на глобальном и национальном уровне решают, что мы видим, а что нет», — сказал он, добавив, что «таким образом мы сталкиваемся с явной и неоправданной политической цензурой», которая узаконивает власть бизнесменов.

Адпиансен отметил, что дело усугубляется, «когда мы имеем дело с такой сложной темой, как война, которая затрагивает всех нас и которая требует от нас многостороннего информирования»: «Эта цензура показывает большое лицемерие СМИ, которые критикуют одни страны и молчат о других. Мы движемся к знаменитому Министерству правды из романа Джорджа Оруэлла «1984».