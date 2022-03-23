Экс-советник президента Перу раскритиковал цензуру в отношении RT
Лима, 23 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Бывший советник президента Перу Альберто Адриансен назвал предстоящее изъятие канала Russia Today из услуг кабельного телевидения компании Movistar актом политической цензуры. Об этом пишет Prensa Latina.
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По его словам, исключение канала, которое не позволит услышать российскую точку зрения на ситуацию на Украине, поднимает вопрос о том, является ли это нарушением «нашего права на информацию и свободу прессы, помимо того, что это частная компания, которая предоставляет услугу».
«Владельцы крупных СМИ и социальных сетей на глобальном и национальном уровне решают, что мы видим, а что нет», — сказал он, добавив, что «таким образом мы сталкиваемся с явной и неоправданной политической цензурой», которая узаконивает власть бизнесменов.
Адпиансен отметил, что дело усугубляется, «когда мы имеем дело с такой сложной темой, как война, которая затрагивает всех нас и которая требует от нас многостороннего информирования»: «Эта цензура показывает большое лицемерие СМИ, которые критикуют одни страны и молчат о других. Мы движемся к знаменитому Министерству правды из романа Джорджа Оруэлла «1984».