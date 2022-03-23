В Ираке задержали четырех членов группировки ИГ*
* ИГ — запрещённая в России организация
Багдад, 23 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Служба разведки Ирака провела контртеррористическую операцию в провинции Салахуддин. Об этом 23 марта сообщает агентство Shafaq со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Tasnimnews.com
Армия Ирака
По последним данным, непосредственно перед операцией агентура предоставила информацию о местонахождении боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Отмечается, что боевики совершили серию нападений на мирных жителей и сотрудников силовых структур.
В результате спецоперации были арестованы четверо членов группировки, которые дали признательные показания.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.