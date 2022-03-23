Томск, 23 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Иностранные компании, работающие на территории Томской области, не намерены приостанавливать работы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

Томск

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Как отмечается, местные жители начали высказывать беспокойство в соцсетях о возможных увольнениях и сокращениях в связи с сообщениями об уходе иностранных фирм с российского рынка.

«В соответствии с трудовым законодательством, если работодатель принимает решение о сокращении и приостановке работ, они сразу сообщают об этом. На сегодняшний день не поступило информации от организаций, которые заявили об освобождении или приостановке работ», — отметила начальник департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.