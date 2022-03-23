Бразилиа, , 13:15 — REGNUM

Глава Миссионерского совета коренных народов Бразилии Антонио де Оливейра осудил на 49-й сессии Совета ООН по правам человека систематический рост насилия, захлестывающий бразильские общины. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Амазонка lubasi

«Вопреки ожиданиям, пандемия коронавируса не помешала черным добытчикам драгоценных металлов, нелегальным лесозаготовителям и прочим захватчикам активировать свои атаки на наши первоначальные владения», — заявил Оливейра.

По его словам, в 2020 году случаи вторжения и незаконной эксплуатации природных ресурсом лишь участили, затронув земли как минимум 201 коренного народа Бразилии. Он также обвинил правительство Бразилии к халатности, приведшей к гибели и болезням жителей амазонских болот. Политика президента Бразилии Жаира Болсонару, по его словам, ставит под угрозу не только территории и образ жизни коренных народов, но и отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды и лесов, подвергаемых неконтролируемой вырубке в угоду ресурсодобыче и сельскому хозяйству.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Minsur отрицает планы по захвату земель коренных народов Бразилии