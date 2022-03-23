Бразилиа, 23 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум.

Глава Миссионерского совета коренных народов Бразилии Антонио де Оливейра осудил на 49-й сессии Совета ООН по правам человека систематический рост насилия, захлестывающий бразильские общины. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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«Вопреки ожиданиям, пандемия коронавируса не помешала черным добытчикам драгоценных металлов, нелегальным лесозаготовителям и прочим захватчикам активировать свои атаки на наши первоначальные владения», — заявил Оливейра.

По его словам, в 2020 году случаи вторжения и незаконной эксплуатации природных ресурсом лишь участили, затронув земли как минимум 201 коренного народа Бразилии. Он также обвинил правительство Бразилии к халатности, приведшей к гибели и болезням жителей амазонских болот. Политика президента Бразилии ЖаираБолсонару, по его словам, ставит под угрозу не только территории и образ жизни коренных народов, но и отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды и лесов, подвергаемых неконтролируемой вырубке в угоду ресурсодобыче и сельскому хозяйству.