Чебоксары, 23 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» обновлены сведения о порядке расчётов с кредиторами первой и третьей очередей. Об этом уведомляет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отмечается, что в рамках расчётов с кредиторами, проводимых с 7 июля 2020 года по 20 мая 2022 года, увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди с 32,48% до 35,27% суммы установленных требований. Речь идёт о требованиях, включённых в соответствующий реестр в составе основного долга.

Также будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, включённым в реестр, в размере 100% суммы установленных требований.

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Напомним, что в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по договорам банковского вклада (счета), а также требования Банка России или АСВ, перешедшие к ним в результате выплат сумм, гарантированных государством.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом в феврале 2020 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 25 июля 2022 года.