Черкесск, 23 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов в стране «Дамате Групп», который реализует проект по созданию в Карачаево-Черкесии мясоперерабатывающего производства, не только не собирается снижать темпы, но и готов к расширению мощностей. Об этом сообщил «Архызу 24» Абзагир Гусейнов — заместитель генерального директора завода по производству.

Иван Шилов ИА REGNUM Бараны

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В настоящее время полным ходом идет ремонт здания завода, параллельно идет монтаж линий по убою КРС и МРС. После завершения работ предприятие сможет начать переработку баранины, имеется готовность к переработке и других видов мяса. К участию в производстве намерены привлечь местных фермеров.

О санкциях США И ЕС на заводе и не задумываются, отмечая, что на планах производства, условиях труда и зарплате работников они никак не отразятся. Что касается сбыта продукции, то руководство предприятия отметило, что он будет налажен в дружественные нам страны, в том числе государства Юго-Восточной Азии, Персидского залива, а также Турцию, Бразилию, Аргентину, страны Латинской Америки и Африки.

Благодаря поддержке государства, не будет недостатка и в поставках оборудования и готовой продукции, просто логистические цепочки будут перестроены с учетом новых реалий. Что касается штата, то никакого сокращения численности работающих на предприятии не ожидается, более того, штат собираются расширять с 500 до 700 человек, пообещал Гусейнов.

Напомним, масштабный инвестиционный проект по реконструкции мясоперерабатывающего предприятия «Кавказ-Мясо» в Карачаево-Черкесии был запущен в конце 2020 года. Он представляет собой создание современного и высокотехнологичного производства по переработке баранины. Благодаря этому проекту, реализуемому компанией «Дамате» власти Карачаево-Черкесии рассчитывают возродить отрасль овцеводства в регионе и сделать республику одним из лидеров по производству баранины в России. После полного ввода предприятия в строй оно будет выращивать до 720 тысяч голов баранины в год, компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки — 12,6 тыс. тонн в убойном весе в год.

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