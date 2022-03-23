Москва, 23 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В России в летний сезон 2022 года откроется около 37,5 тыс. оздоровительных лагерей. Охватить организованным отдыхом планируется почти 4 млн детей, заявила 23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на сайте ведомства.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

При этом Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные правила по организации работы детских оздоровительных летних лагерей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В частности, отменяются ограничения по заполняемости лагерей — возвращается 100%-ная наполняемость. Также разрешено проведение экскурсий, массовых мероприятий в лагерях на открытом воздухе и снятие ряда других ограничений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в России охватить летним организованным отдыхом планировалось почти 4 млн детей.

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