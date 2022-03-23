Кемерово, 23 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Парламент Кемеровской области принял закон о создании агломераций. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Этот закон — один из первых принятых в России на региональном уровне. Мы должны совершенствовать систему развития территорий, для чего и принят закон, — прокомментировал Цивилёв. — Создание агломераций поможет обеспечить устойчивый экономический рост, инвестиционную привлекательность территорий и повысит качество жизни людей».

По его словам, агломерации будут формироваться и развиваться вокруг Кемерова и Новокузнецка.