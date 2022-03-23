Москва, 23 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Москву прибыл президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба международной гуманитарной организации.

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В организации рассказали, что Маурер «планирует вести разговор о неотложных гуманитарных проблемах, которые необходимо решить, чтобы облегчить страдания людей, затронутых конфликтом на территории Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 73 автоколонны с гуманитарными грузами из России прибыли на Украину и в республики Донбасса.