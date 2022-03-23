Власти Петербурга объяснили дефицит отдельных лекарств в аптеках
Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге имеется дефицит некоторых лекарственных препаратов, но почти все они могут быть заменены аналогами. Об этом 23 марта сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время в розничных продажах из 34 наименований, по которым имеется недостаток лекарств, 32 позиции относятся к жизненно необходимым препаратам. Дефектура (отсутствие в аптеке того или иного препарата, — прим. ред.) большинства этих препаратов связана с задержкой поставок. Исключением является «Топамакс», так как ранее он был выведен из оборота.
«Дефектурные позиции, о которых я упоминал, они все имеют аналоги для замены. И эти аналоги выписываются лечащими врачами», — заявил Дмитрий Лисовец.
Отметим, что большая часть дефицитных лекарств производится в тех государствах, которые ввели санкции в отношении России. Но также есть Аргентина, Индия, Бангладеш, которые санкции не вводили. Дмитрий Лисовец отметил, что временный дефицит связан прежде всего с желанием петербуржцев закупиться впрок.
Председатель комздрава отметил, что L-тироксин и «Эутирокс» могут отсутствовать в аптеках ввиду ажиотажного спроса и невысокой стоимости. Лисовец отметил, что в течение двух-трёх недель запас необходимых препаратов восстановится за счёт новых поставок.