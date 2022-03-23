Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге имеется дефицит некоторых лекарственных препаратов, но почти все они могут быть заменены аналогами. Об этом 23 марта сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

В настоящее время в розничных продажах из 34 наименований, по которым имеется недостаток лекарств, 32 позиции относятся к жизненно необходимым препаратам. Дефектура (отсутствие в аптеке того или иного препарата, — прим. ред.) большинства этих препаратов связана с задержкой поставок. Исключением является «Топамакс», так как ранее он был выведен из оборота.

«Дефектурные позиции, о которых я упоминал, они все имеют аналоги для замены. И эти аналоги выписываются лечащими врачами», — заявил Дмитрий Лисовец.

Отметим, что большая часть дефицитных лекарств производится в тех государствах, которые ввели санкции в отношении России. Но также есть Аргентина, Индия, Бангладеш, которые санкции не вводили. Дмитрий Лисовец отметил, что временный дефицит связан прежде всего с желанием петербуржцев закупиться впрок.

Председатель комздрава отметил, что L-тироксин и «Эутирокс» могут отсутствовать в аптеках ввиду ажиотажного спроса и невысокой стоимости. Лисовец отметил, что в течение двух-трёх недель запас необходимых препаратов восстановится за счёт новых поставок.