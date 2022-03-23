Вашингтон, 23 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Американский актёр Николас Кейдж и его жена Рико Шибата подобрали имя для их будущего ребёнка. Об этом 23 марта пишет E! News.

nicolas genin Николас Кейдж

По данным издания, пара пока не знает пол будущего малыша. Поэтому Кейдж и Шибата выбрали два имени — Акира Франческо для мальчика и Леннон Оги для девочки. Как отмечает актёр, Оги — это прозвище его отца, а Франческо — имя, которое использовал его дядя, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николас Кейдж объяснил, почему Disney так и не снял фильм «Сокровище нации 3». По словам актёра, причиной стало его участие в картинах «Ученик чародея», «Призрачный гонщик» и «Сумасшедшая езда», которые не имели коммерческого успеха.