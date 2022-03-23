Архангельская область, 23 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Архангельске возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на пожилую женщину, сообщает региональный СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

ЧП произошло вчера вечером, 22 марта, у дома № 35 по пр. Никольский. На голову 81-летней женщины упала наледь. Пенсионерка с сотрясением головного мозга доставлена в медицинское учреждение.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане ребёнок оказался в реанимации после падения сосульки с крыши.