Сеул, 23 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Специальный представитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин рассматривает возможность визита в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

futureatlas.com Флаги Китая и Южной Кореи

По их словам, в настоящее время Сеул и Пекин ведут соответствующие консультации.

Ожидается, что в ходе визита Лю Сяомин встретится со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

В министерстве подчеркнули, что точная дата визита пока не определена.

Ранее спецпредставители Южной Кореи и Китая провели несколько раундов телефонных переговоров в связи с ракетными пусками КНДР.