Спецпредставитель Китая по КНДР планирует посетить Южную Корею
Сеул, 23 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Специальный представитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин рассматривает возможность визита в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
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Флаги Китая и Южной Кореи
По их словам, в настоящее время Сеул и Пекин ведут соответствующие консультации.
Ожидается, что в ходе визита Лю Сяомин встретится со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.
В министерстве подчеркнули, что точная дата визита пока не определена.
Ранее спецпредставители Южной Кореи и Китая провели несколько раундов телефонных переговоров в связи с ракетными пусками КНДР.