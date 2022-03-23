Лима, 23 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо принял 22 марта верительные грамоты послов Венесуэлы, Бразилии, Португалии и Австралии во время церемонии во Дворце правительства. Об этом сообщает новостное агентство El Peruano.

Congreso de la República del Perú Конгресс Перу

Представлять интересы Венесуэлы в Перу отныне будет Александр Делез, Бразилиии — Сержио Данезе, Португалии — Жоаким де Лемос, а Австралии — Мари Рингланд.

После церемонии глава государства вместе с министром иностранных дел Сезаром Ланда провёл аудиенции с каждым послом.