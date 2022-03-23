23 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:08 — REGNUM Уже столько раз доводилось поправлять отечественных политиков, политологов, аналитиков и журналистов в их, к сожалению, устойчивом представлении о том, что между Россией и Японией якобы сохраняется состояние войны, что, казалось бы, можно, наконец, выучить этот несложный урок. А именно, уразуметь, что никакого «состояния войны» между двумя этими государствами нет уже 65 лет.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Но нет, появляются все новые «носители» это незнания, которые еще на основе своего заблуждения выстраивают далеко идущие стратегические схемы. Вот свежий пример.

Обладатель титула «российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов, не удосужившись заглянуть в учебник или прочитать книгу или статьи на данную тему специалистов по российско-японским отношениям, выступил с интервью, озаглавленным «Баширов: мы остаемся в состоянии войны с Японией. Политолог объяснил необходимость выхода России из переговорного процесса по мирному договору».

Интервью дано в связи с верным, хотя и запоздалым, решением Москвы прекратить бессмысленные и вредные для нашей страны переговоры с Японией о «мирном договоре». Баширов безапелляционно утверждает: «Дело в том, что если мы выходим из переговорного процесса, то, согласно мировому праву (?! — А.К.), мы остаемся в состоянии войны с Японией. Соответственно, мы можем предпринимать военные действия в отношении Японии». Это свое, прямо скажем, некомпетентное мнение политолог высказал российскому изданию «Свободная пресса».

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Кстати, можно было бы попенять и редакторам «Свободной прессы», которые, представляя солидное и популярное у читателей, включая автора этих строк, издание, могли бы, на мой взгляд, серьезнее подходить к подбору своих собеседников на столь специфическую и требующую особых знаний тему. А то может сложиться впечатление, что и в «Свободной прессе» считают, что Москва и Токио до сих пор находятся в «состоянии войны».

А теперь по существу. СССР и Япония находились в состоянии войны с 9 августа 1945 года по 8 декабря 1956 года (дата ратификации Советско-японской совместной декларации Президиумом Верховного Совета СССР и парламентом Японии).

В 1-й статье Совместной декларации, которая сыграла и продолжает играть роль мирного договора, указано: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

2-я статья гласит: «Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге посла, а вопрос об учреждении консульств соответственно на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом порядке».

Допускаю, что политологи «широкого профиля» могут всего этого не знать, хотя какие они тогда политологи. Но ведь и просто здравомыслящему человеку очевидно, что при сохранении состояния войны в «воюющих» государствах не могут находиться посольства и генеральные консульства, торгпредства, другие представительства, существовать торгово-экономический, культурный, спортивный и иной обмен, осуществляться воздушное сообщение. И даже до последнего времени поддерживаться регулярные контакты по военной линии.

Российское посольство. Токио Nissy-KITAQ

Но это почему-то не приходит в голову г-ну Баширову. Видимо, он весь в политологических изысканиях, для которых требуется, чтобы Россия и Япония непременно были в «состоянии войны». А то, понимаешь, конструкция рушится…

Вот что «разъясняет» он большой аудитории читателей: «Вполне возможно, что будет какое-то военное обострение вокруг Тайваня. Там, соответственно, будут задействованы силы не только тайваньских военных, но и американских, которые находятся на базах, расположенных в Японии. В силу того, что у нас союзнические отношения с Китаем, вполне возможно, что выход из переговорного процесса по мирному договору фактически означает четкий сигнал японцам, что им не стоит рисковать, не стоит участвовать в противостоянии между США и Китаем на стороне Соединенных Штатов. А если там будет происходить что-то, что не устроит нас, еще раз подчеркну — отсутствие мирного договора по международному праву означает, что мы находимся с Японией в состоянии войны», — упорствует в своей неправоте Баширов, многозначительно ссылаясь явно не к месту на «международное право».

Хочу еще раз обратиться к главным редакторам российских изданий. В нынешнем состоянии боевых действий на Украине и условиях, прямо скажем, реально предвоенной обстановки в мире, когда любые военно-политические концепции и оценки с большим вниманием и тревогой воспринимаются населением нашей страны, требуется повысить ответственность за публикации, предъявлять дополнительную требовательность к авторам, подвергать проверке их компетентность, не доверяя их пышным «титулам».