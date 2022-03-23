Воронеж, 23 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Двум пассажиркам маршрутного автобуса понадобилась помощь медиков после автоаварии в Воронеже 23 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария с участием маршрутного автобуса №49 произошла около 10:50 в районе дома №2 «а» на улице Лебедева. По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса ЛиАЗ не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика Volvo и столкнулся с ним.

После аварии за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса.

Полиция начала проверку по факту аварии.