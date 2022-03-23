Казань, 23 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Татарии готовятся к предстоящему половодью. В случае неблагоприятного развития ситуации паводок этой весной может пройти по «напряженному сценарию». Об этом заявил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

16.mchs.gov.ru Борьба с паводком в Татарии

В зону возможного подтопления попадут 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов и несколько социально значимых объектов.

«Муниципальным районам предложено переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшних дней, а в случае начала подтоплений — немедленно переходить в режим чрезвычайной ситуации», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пик паводка в Казани ожидается в конце марта. Для временного размещения населения определены 20 пунктов общей вместимостью более 9,3 тыс. человек.

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