Зимовниковский район, Ростовская область, 23 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор бывшему участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по Зимовниковскому району, обвиняемому в смертельной халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2021 года полицейский не отреагировал на обращение 11-летней девочки о совершении противоправных действий в отношении её матери. Женщина скончалась от ножевых ранений, причиненных сожителем, на глаза у ребёнка.

Суд назначил бывшему полицейскому два года лишения свободы условно, с лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.