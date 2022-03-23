Москва, 23 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В РФ кредитную нагрузку продолжат наращивать лишь немногие, уже откровенно закредитованные, заемщики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выдача потребительских кредитов упала на 60−70%.

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«Падение выдачи потребительских кредитов можно объяснить несколькими причинами, — сказал Ануреев. — Среди них повышение ставок по таким кредитам вслед за ростом ключевой ставки Банка России, большая избирательность банков к заемщикам в условиях неопределенности с падением доходов этих заемщиков, неопределенность с оттоком вкладов из конкретных банков, а также удорожание в разы покупаемых в кредит импортных товаров».

Как полагает экономист, банки поступают правильно, ограничивая выдачу таких кредитов, поскольку снижают потенциальные проблемы.

«Кредиты продолжат наращивать немногие откровенно закредитованные заемщики в расчете на мораторий на возврат долга или личное банкротство, на списание долга через несколько лет», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий порядок изменения сроков возврата потребительского кредита.