Москва, 23 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Госдума отклонила уже принятый в первом чтении законопроект о такси, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Госдума

Инициатива прошла первое чтение в 2018 году. Прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси. При этом иностранные организации обязаны осуществлять такую деятельность через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Водитель, желающий работать в качестве таксиста, должен был получить разрешение (выдается на срок минимум пять лет), которое должно быть удостоверено отдельным разрешением на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. При этом запрещается передавать или продавать разрешение, оно должно находиться в салоне и предъявляться по требованию. Прописываются основания для аннулирования такого разрешения — по суду.

Законопроект отклонен, так как от правительства РФ ожидается объемный законопроект, учитывающий современные реалии, уточнили в комитете Госдумы по транспорту.

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