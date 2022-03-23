Донецк, 23 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 11:30 украинские войска открыли обстрел со стороны украинских вооружённых формирований, расположенных в населённом пункте Новолуганское. Оттуда по посёлку Молочный в Горловке было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали в результате обстрела Донецка и Ясиноватой.