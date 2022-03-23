Оренбург, 23 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельхозпроизводители испытывают трудности с получением страховых выплат по заключенным в 2021 году договорам. Об этом сообщил первый вице-губернатор, глава минсельхоза Оренбуржья Сергей Балыкин, выступая 23 марта перед депутатами Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2021 году аграрии должны были по плану застраховать 250 тыс. га угодий. Реально застраховали 369 тыс. га. Заключили договоры страхования урожая и животных на общую сумму 5,5 млрд рублей.

На сегодняшний день 58 сельхозпроизводителей направили в страховые компании документы на выплату пособий — возмещений. Должны были возместить 956 млн рублей. Однако сегодня только 12 предприятиям выплачено 58,799 млн рублей.

«Ситуация со страховыми компании очень и очень серьезная», — сказал вице-губернатор, отметив, что с частными организациями работать сложно.