23 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Наталья Стрельцова, , 16:00 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». Выставочный проект приурочен к 150-летию художника Серебряного века, который в своем творчестве часто писал природу Восточного Крыма — Киммерии.

Государственный исторический музей в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Гора Святого Георгия. 1911. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Воспоминание о Мантенье. 1910. Эскиз к картине. Вятский художественный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Старый Крым. 1902. Русский музей, Санкт-Петербург Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Гобелен. 1910. Дом-музей М. Волошина — музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более 100 произведений искусства представлено в экспозиции, они рассказывают о жизни и творчестве художника. Это произведения живописи, графические работы, фотографии, письма, прижизненные публикации и личные вещи. Многие из этих вещей демонстрируются впервые. Помимо произведений Богаевского в экспозиции можно увидеть портрет художника, а также первое издание сборника стихов М. А. Волошина, иллюстрированное К. Ф. Богаевским. На выставке также представлены работы из серии «Города будущего», работы «фантастических крымских пейзажей» периода 1929−1930 годов (так называемого мариупольского цикла), в который вошли такие картины, как «Донбасс», «Завод Азовсталь», «Порт воображаемого города».

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Горный пейзаж. 1930 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директор ГИМ Александр Левыкин и ФГБУ культуры «Российская государственная художественная галерея» Виталий Зотов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Впервые за 50 лет благодаря сотрудничеству с более чем 20 российскими музеями в пространстве экспозиции собрана крупная выставка феодосийского художника-пейзажиста Константина Богаевского. Вошедшие в состав выставки художественные произведения и мемориальные предметы позволят посетителям познакомиться с творчеством этого талантливого мастера», — говорит директор Алексей Левыкин.

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Ротонда над могилой. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Соколиная башня. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Внутренний вид зеленой мечети. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Старый мавзолей XV. 1925. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Федорович Богаевский родился в 1872 году в Феодосии. Мальчик с раннего детства проявлял одаренность и трудолюбие в рисовании. Он посещал мастерскую И. К. Айвазовского, брал уроки у известного феодосийского пейзажиста А. И. Фесслера. В 1891 году Богаевский поступил в Петербургскую академию художеств, где занимался в мастерской профессора А. И. Куинджи, а после завершения учёбы вместе с однокурсниками отправился в путешествие за границу, чтобы познакомиться с зарубежными галереями.

Константин Богаевский. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Панорама строительства Днепрогэса. 1930-е. Симферопольский художественный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Море. 1896. Ивановский областной художественный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Индустриальное строительство. 1930-е. Симферопольский художественный музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Повозка в степи. 1893. Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; Кенегезские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Опук был горой посвящения, — с которой ему был указан путь в искусстве; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма, рождая в нем тоску по миражам южных стран, замкам и скалам; а деревья имения Шах-Мамая направляли его вкус к Пуссену и Клоду Лоррену», — вспоминал о Богаевском его друг писатель Максимилиан Волошин.

Константин Богаевский. Днепрострой. 1930. Государственная Третьяковская галерея Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вернувшись в Феодосию, Богаевский стал писать пейзажи, а также принимать участие в выставках популярных творческих объединений — «Московского товарищества художников», «Союза русских художников» и «Мира искусства». В 1930-х годах для художника открылась новая страница творчества — индустриальный пейзаж, но самой важной темой для него всегда оставалась красота родного края и исторического пейзажа.

Константин Богаевский. Донбасс. 1935. Воронежский областной художественный музей им И. Н. Крамского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Индустриаль будущего. 1930. Дом-музей М. А. Волошина — музей-заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия». ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Эпоха грандиозного социалистического строительства 1930-х годов способствовала появлению новых жанров в изобразительном искусстве. В это время особую роль играют образы стройки, индустриальные пейзажи, в которых воспевается романтика первых пятилеток и трудовые подвиги, природа преобразованная усилиями человека. Получив государственный заказ от «Всехудожника», Константин Богаевский отправляется в творческие командировки на крупнейшие промышленные стройки: Днепрогэс, Донбасс, завод Азовсталь, бакинские нефтяные промыслы. Художник выстраивает свою работу с новым для него материалом на основе методов, усвоенных еще в мастерской Архипа Куинджи: на стройплощадке он создает многочисленные эскизы карандашом или акварелью, тщательно фиксируя каждую деталь, а уже в мастерской реализует художественный замысел в виде живописных полотен. При этом даже в изображении промышленных объектов, где важна точность и достоверность, художник старается применить творческий подход: он не просто детально копирует натуру, но создает на основе эскизов монументальные индустриальные образы. Панорамные пейзажи часто имеют низкий горизонт, а присущая им масштабность еще больше подчеркивает историческую значимость происходящего», — отмечают организаторы выставки.

Константин Богаевский. Радуга. Из альбома автолитогафий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Ночь. Из альбома автолитогафий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Vanitas. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Юг. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Атлантида. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. Сугдайя. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Константин Богаевский. Радуга. Из альбома автолитографий. 1923. ГИМ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Богаевский трагически погиб во время очередной бомбежки Феодосии в 1943 году. Его творчество навсегда вошло в историю живописи, а произведения остались во многих музеях и коллекциях.

Выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия» открыта до 13 мая 2022 года в Москве в Государственном историческом музее по адресу: площадь Революции, дом 2/3.