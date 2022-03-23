Москва, 23 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Российский рынок мобильной связи в настоящее время находится в сложной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявила профессор кафедры экономики и менеджмента МФЮА Елена Сибирская. Так она прокомментировала прогнозы о том, что тарифы на мобильную связь могут вырасти в РФ на 10−20%.

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«Рынок сегодня находится в сложной ситуации, большая часть в структуре затрат каждого из игроков приходится на телекоммуникационное и другое радиоэлектронное оборудование. Но эти компании в процессе развития основных процессов (коммуникации и реализация услуг) забыли про сопутствующие бизнес-процессы (создание производств по выпуску в нашей стране нужного для данной сферы оборудования), — сказала Сибирская. — Цены, скорее всего, пойдут вверх, но государство должно контролировать этот процесс, чтобы он был обоснован и подкреплен серьезными финансовыми расчетами».

Как полагает экономист, мобильная связь в РФ подорожает не выше официальной инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в РФ рост тарифов на мобильную связь будет сопоставим с ростом инфляции.