Москва, , 12:10 — REGNUM Правительству России удалось удержать рост цен на бензин и дизельное топливо на уровне инфляции. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

«Несмотря на рост цен на нефть, — в 2021 году средняя цена на нефть составила 70 долларов за баррель марки Brent, в 2020 году было 40 долларов, таким образом за год цены выросли на 75%, — тем не менее правительством РФ было обеспечено сдерживание стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке», — заявил Новак.

«Динамика цен на бензин и дизельное топливо была на уровне инфляции», — указал он.