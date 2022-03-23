Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено очередное уголовное дело по факту гибели на стройке. Рабочий упал с 15-го этажа, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, ЧП произошло в Чебоксарах около полудня 17 января 2022 года при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Афанасьева. Следствие полагает, что при разгрузке строительных материалов с подъёмного крана с 15-го этажа сорвался 42-летний стропальщик. Он погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили, что причиной стало отсутствие защитных ограждений, допуск стропальщика к работам на высоте, что не входило в его трудовые обязанности, а также нарушения правил и норм охраны труда.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах передано в суд уголовное дело по факту падения с высоты рабочего муниципального предприятия «Чебоксарское троллейбусное управление» и получения тяжкой травмы.

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