Москва, 23 марта 2022, 12:09 — REGNUM Властям Соединенных Штатов невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее и увенчались успехом, заявил 23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в западных странах звучат провокационные заявления, чтобы Киеву были поставлены советские истребители МиГ и американские ПЗРК Stinger, «которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что то, что в данный момент происходит в мире связано не только напрямую с Украиной, а является попыткой США доминировать в нем.