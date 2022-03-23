Москва, , 12:09 — REGNUM Властям Соединенных Штатов невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее и увенчались успехом, заявил 23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших и западных, — американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием», — сказал министр на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По его словам, в западных странах звучат провокационные заявления, чтобы Киеву были поставлены советские истребители МиГ и американские ПЗРК Stinger, «которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».

«Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Ну, у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух и воля», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что то, что в данный момент происходит в мире связано не только напрямую с Украиной, а является попыткой США доминировать в нем.