Санто-Доминго, 23 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Доминиканской Республике 23 марта состоится первое слушание по делу об организации сети незаконной миграции, на скамье подсудимых оказались семь обвиняемых. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Семь организаторов сети, в том числе двое сотрудников погранслужбы, были задержаны в ходе специальной операции по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми. Преступники переправляли нелегальных мигрантов через границу Гаити и Доминиканской республики.

Проблема гаитянских мигрантов в Доминикане встала особенно остро из-за внутреннего политического и социального кризиса, начавшегося после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.