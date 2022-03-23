Москва, , 12:08 — REGNUM На территорию республик Донбасса и Украины прибыли 37 российских автоколонн спасателей, доставившие свыше 3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб

Гуманитарный груз (сс) Feed My Starving Children (FMSC)

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«С начала эскалации конфликта на территорию ДНР, ЛНР и Украины прибыли 37 гуманитарных колонн, доставлено 3,04 тысячи тонн гуманитарных грузов, в том числе 1,45 тысячи тонн в регионы Украины», — приводит агентство слова представителя служб.

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