Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Американский продюсер Lil Bibby (Брэндон Джордж Дикинсон), известный по сотрудничеству с покойным рэпером Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), отреагировал на массовую критику в свой адрес. Об этом 22 марта сообщило издание HipHopDX.

Juice WRLD Скриншот YouTube

По мнению продюсера, критика его личности со стороны поклонников умершего музыканта, возникшая после недавнего высказывания о возможной отмене следующего посмертного альбома, является неоправданной. Также Lil Bibby вновь призвал аудиторию в интернете перестать выкладывать неизданные композиции Juice WRLD.

Ранее Lil Bibby рассказал о том, что новая посмертная пластинка Juice WRLD под названием Party Never Ends может не выйти, если злоумышленники не перестанут опубликовывать различные неизданные песни артиста. Подобное заявление вызвало огромное количество осуждения со стороны фанатов.

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