Тюмень, , 12:07 — REGNUM В ассоциацию «Нефтегазовый кластер Тюменской области» продолжают вступать новые участники. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

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Один из новых участников — ООО «Спутник» — работает на рынке природоохранного оборудования и услуг с 2011 года. Компания специализируется на разработке, сборке и поставках оборудования для утилизации и обезвреживания нефтесодержащих отходов, в том числе нефтешламов и буровых шламов и систем автоматизации. Основная цель вступления компании в кластер — это импортозамещение и повышение эффективности за счёт инновационных решений и технологий.

Природоохранное оборудование для нефтегазовой сферы новый участник кластера поставляет не только в родную Тюменскую область, но и в Татарию, и в Хабаровский край. Установку, которую разработали тюменские инженеры-конструкторы, можно использовать также для обустройства дорог на промыслах. Годовая прибыль компании — более 100 миллионов рублей. Увеличить прибыль помогла бы модернизация, к примеру, плазменную резку можно заменить на лазерную. В перевооружении предприятие возлагает надежды на господдержку, которую может получить как участник кластера.

«На сегодняшний день мы прорабатываем несколько инструментов. Таких как возмещение первоначального лизингового платежа до 100%. Это половина стоимости оборудования. И второй инструмент — это возможность использования льготных займов до 50 млн рублей под 8,5% годовых», — отметил директор по развитию ассоциации «Нефтегазовый кластер Тюменской области» Александр Васильев.

Насущный вопрос импортозамещения новый участник кластера тоже решает вполне успешно. Немецкие комплектующие пока что заменили на китайские.

«Мы зависимы от импорта процентов на пять. Всё остальное — импортозамещение. 70% металла — наши. КИП и автоматика — там да, есть сложности. Но мы уже перешли на нашу продукцию и практически сейчас не нуждаемся», — пояснил генеральный директор компании по производству природоохранного оборудования Виктор Опарин в интервью телеканалу «Тюменское время».

Руководитель направления инвестиционных проектов компании Геннадий Булатов в свою очередь отметил, что импортозамещению нет предела.

«Мы были зависимы в части поставки электрооборудования каких-то комплектующих. Сейчас нашли более-менее подходящие под наши требования отечественные компоненты. Работа ведётся с Московской, Новосибирской областью», — сообщил Булатов.

А мастер цеха Михаил Насибулин добавил, что теперь сердце установок — электроника, сделанная в России. Всё оборудование в цехах отечественное. Сырьё — тоже.

«У нас тоже научились работать качественно», — констатировал он.

С финансовой господдержкой новый участник кластера готов расширить ассортимент продукции для нефтяников.

«Вступление в ассоциацию «Нефтегазовый кластер Тюменской области» даёт возможность компаниям находить новые рынки сбыта, участвовать в отраслевых мероприятиях, организуемых кластером и продвигать свои разработки и технологии напрямую заказчикам», — подытожил генеральный директор ассоциации Александр Сакевич.

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