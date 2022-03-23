Челябинск, 23 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Новое оборудование, приобретенное Челябинским цинковым заводом (предприятие металлургического комплекса УГМК), станет незаменимым помощником для пациентов реабилитационного центра детской областной больницы. Ранее на отдельные процедуры детишек доставляли буквально на руках, то же самое было и с необходимой медицинской техникой, которую приходилось переносить с этажа на этаж. Теперь этот же путь дети будут преодолевать на специальной подвижной платформе — подъемник решает задачу безопасного и комфортного движения по лестничным маршам.

Фото: ugmk.com Подъёмник

«Мы очень благодарны цинковому заводу за помощь в приобретении подъемника, — говорит руководитель центра медицинской реабилитации и санаторного лечения ГБУЗ ЧОДКБ Олег Суслов. — Ведь он позволяет ребенку в инвалидной коляске без посторонней помощи подняться или спуститься по ступенькам. При этом платформа всегда находится горизонтально, перемещаясь, она повторяет повороты и высоту».

Как говорят сами врачи, подъемник будет доставлять детей не только на процедуры — он поможет преодолеть путь до хорошего настроения: на втором этаже центра располагается актовый зал, в котором ежедневно проходят досуговые мероприятия. А хорошие эмоции — неотъемлемая часть реабилитации.

«Краеугольным камнем социальной жизни цинкового завода всегда остается помощь и поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, — комментирует Константин Розенберг, директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ». — Эта помощь уже давно не ограничивается рамками коллективного договора и охватывает не только заводчан и их семьи».

Чтобы запустить подъемник в эксплуатацию, сотрудникам реабилитационного центра осталось получить разрешения надзорных органов и пройти обучение.