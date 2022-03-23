Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Новосибирский арбитраж удовлетворил банкротный иск к ООО «Винодельческий завод «Дионис» и ввёл первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение до июля 2022 года. Вердикт может быть обжалован, но определение подлежит немедленному исполнению, передаёт ИА REGNUM.

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Временным управляющим для завода назначен Борис Лаврушенко — участник ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Следующее заседание по делу пройдёт 15 июля 2022 года. В реестр кредиторов внесены претензии истца — Андрея Дремина на общую сумму 1 950 173,47 рубля.

Напомним, ранее этот же этап ввели в отношении крупного уральского производителя алкоголя — «Ишимского винно-водочного завода».