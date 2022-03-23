Махачкала, , 14:24 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Дагестане на 2022 год запланировано привести в нормативное состояние состояние 70 км автодорог. Работы пройдут в пяти районах региона, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из ключевых объектов нацпроекта в этом году стала автодорога Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб на участке км 12 — км 23, а также автомобильная дорога Буйнакск-Гимры-Чирката на участке км 0 — км 21.

Также в этом году специалисты продолжат реконструкцию автомобильной дороги обход Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий». Обновление участка протяженностью 3,9 км — один из важных проектов для республики, который будет способствовать развитию прибрежной части Карабудахкентского района.

Данное транспортное направление служит кратчайшим путем из международного аэропорта «Уйташ» на южный Дагестан в объезд поселка Манас, а также разгружает наиболее напряженный участок федеральной трассы М-29 «Кавказ». Завершение реконструкции планируется в текущем году.

После капитального ремонта в 2022 году участок автомобильной дороги регионального значения Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб протяженностью 4 км станет четырехполосным. Данное направление имеет высокую интенсивность движения и является туристическим. В Махачкалинской агломерации в текущем году в рамках нацпроекта отремонтируют 38 объектов. В нормативное состояние приведут 20,9 км дорог местного значения.

Также власти Дагестана известили о начале разработки проектно-сметной документации и строительства автодороги федерального значения «Северный обход Махачкалы». Реализация данного проекта в корне поменяет транспортную схему соединения федеральных автодорог Р-215 «Астрахань-Махачкала» и Р-217 «Кавказ» без прохождения по улично-дорожной сети Махачкалы.

Это значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, снизит количество дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую обстановку в городе, а также увеличит пропускную способность федеральных автодорог в границах Махачкалинской городской агломерации. Произойдёт разгрузка от транзита пригородных посёлков Красноармейск и Семендер.

«Расширение автодороги «Кавказ» на всем ее протяжении в Дагестане до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта — это одна из наших главных задач. Уже в конце сентября 2023 года, 108 из 275 км этой дороги в пределах республики будут четырехполосными», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Республике Дагестан провели работу по ремонту и реконструкции 51 км автомобильных дорог регионального значения, а также ремонт и капитальный ремонт 54 км улично-дорожной сети Махачкалы.

Согласно рейтингу, который ежегодно формируется сервисом Superjob путем опроса владельцев водительских прав из 37 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек, столица Дагестана продемонстрировала лучший результат, нежели Ростов-на-Дону и Омск. Респонденты оценивали состояние дорог по шкале от двух до пяти. Сейчас у Махачкалы средний бал 2,9 из 5 возможных, а, например, у Москвы — 3,66, Санкт-Петербурга — 3,33.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» способствует повышению уровня экономической связанности территорий России за счет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения.

К значимым результатам, достижение которых предусмотрено нацпроектом, можно отнести строительство обходов крупных городов, строительство транспортных развязок, ликвидацию одноуровневых пересечений с железными дорогами, а также строительство и реконструкцию мостовых переходов. До 2024 года планируется осуществить строительство и реконструкцию участков автодорог федерального значения общей протяженностью более 1,8 тыс. км.