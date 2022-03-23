Уфа, , 12:07 — REGNUM 32 объекта водоснабжения намерены построить в рамках проекта «Чистая вода» в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании в республиканском правительстве.

Так, в рамках реализации проекта «Чистая вода» в регионе планируется построить до 2024 года 32 объекта водоснабжения, уменьшить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 52,2%, а также до 92% увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

Согласно данным исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алана Марзаева, в республике снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры, при транспортировке по сетям тепловой энергии, уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды, при этом доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, была увеличена с 86,8% до 88,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в Башкирии ввели в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.