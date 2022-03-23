Южно-Сахалинск, , 12:04 — REGNUM На Сахалине проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух трупов мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Труп (сс) Pochestorie

Читайте также: В лифте многоэтажки обнаружен труп оренбуржца, завёрнутый в линолеум

Тела двух местных жителей нашли в районе залива Байкал и мыса Пески. Ранее 53-летний и 41-летний мужчины отправились на рыбалку.

Следователи сообщили, что при осмотре места происшествия не установлено следов совершения в отношении погибших преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в грузовом лифте многоэтажки обнаружено тело 74-летнего горожанина, завернутое во фрагмент линолеума.