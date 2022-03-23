На Сахалине нашли тела погибших рыбаков
Южно-Сахалинск, 23 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На Сахалине проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух трупов мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.
(сс) Pochestorie
Труп
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Тела двух местных жителей нашли в районе залива Байкал и мыса Пески. Ранее 53-летний и 41-летний мужчины отправились на рыбалку.
Следователи сообщили, что при осмотре места происшествия не установлено следов совершения в отношении погибших преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в грузовом лифте многоэтажки обнаружено тело 74-летнего горожанина, завернутое во фрагмент линолеума.