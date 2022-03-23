Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Остаточная вместимость мусорных полигонов Ленинградской области, осуществляющих прием твердых коммунальных отходов (ТКО), составляет 6,5 млн тонн. Их мощность будет исчерпана через два года.

Lenoblzaks.ru Председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова

Об этом на заседании Законодательного собрания Ленобласти заявила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновница напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Экология» к 2030 году предусмотрен переход на 100%-ную обработку отходов и 30−50% утилизацию ТКО, закрытие полигонов старого типа, на которых не производилась обработка отходов, и строительство новых современных высокотехнологичных комплексов по обращению с отходами.

Так, в 2021 году на территории Ленобласти функционировало 14 объектов по обращению с ТКО, но к концу года два из них (в Волосово и Северной Самарке) работу прекратили.

«До конца 2023 года, у нас такие амбициозные планы, но 2024 год — максимально возможный срок — у нас предусмотрены к выводу еще шесть объектов по обращению с ТКО», — уточнила чиновница.

Также Кузнецова указала, что в первую очередь будут выводиться из эксплуатации полигоны старого образца, на которых не предусмотрена обработка отходов, а также те объекты, на которых уже исчерпана мощность по размещению и обработке.

«Остаточная вместимость объектов в Ленинградской области составляет 6,5 млн тонн. Мы понимаем, что без каких-то четких и кардинальных решений по созданию новой инфраструктуры, максимум, что мы можем себе позволить — продержаться два года. Дальше мощность наших объектов будет исчерпана», — пояснила Анастасия Кузнецова.

Строительство новых комплексов глубокой переработки обеспечивается силами региональных операторов: «Невского экологического оператора» и Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Согласно планам, для нужд Ленобласти во Всеволожском и Кингисеппcком районах будут построены новые объекты по глубокой переработке отходов. Для Санкт-Петербурга, на территории которого федеральным законом запрещено размещение мусорных полигонов, выделены два земельных участка во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области — на карьерах Островский и Дубровский.

«По третьей площадке пока решение пока не принято», — отметил в свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, указав, что власти Петербурга приняли решение построить на своей территории три завода по переработке ТКО.