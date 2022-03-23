Мусорные полигоны Ленобласти через два года исчерпают свои ресурсы
Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Остаточная вместимость мусорных полигонов Ленинградской области, осуществляющих прием твердых коммунальных отходов (ТКО), составляет 6,5 млн тонн. Их мощность будет исчерпана через два года.
Об этом на заседании Законодательного собрания Ленобласти заявила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновница напомнила, что в рамках реализации национального проекта «Экология» к 2030 году предусмотрен переход на 100%-ную обработку отходов и 30−50% утилизацию ТКО, закрытие полигонов старого типа, на которых не производилась обработка отходов, и строительство новых современных высокотехнологичных комплексов по обращению с отходами.
Так, в 2021 году на территории Ленобласти функционировало 14 объектов по обращению с ТКО, но к концу года два из них (в Волосово и Северной Самарке) работу прекратили.
«До конца 2023 года, у нас такие амбициозные планы, но 2024 год — максимально возможный срок — у нас предусмотрены к выводу еще шесть объектов по обращению с ТКО», — уточнила чиновница.
Также Кузнецова указала, что в первую очередь будут выводиться из эксплуатации полигоны старого образца, на которых не предусмотрена обработка отходов, а также те объекты, на которых уже исчерпана мощность по размещению и обработке.
«Остаточная вместимость объектов в Ленинградской области составляет 6,5 млн тонн. Мы понимаем, что без каких-то четких и кардинальных решений по созданию новой инфраструктуры, максимум, что мы можем себе позволить — продержаться два года. Дальше мощность наших объектов будет исчерпана», — пояснила Анастасия Кузнецова.
Строительство новых комплексов глубокой переработки обеспечивается силами региональных операторов: «Невского экологического оператора» и Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Согласно планам, для нужд Ленобласти во Всеволожском и Кингисеппcком районах будут построены новые объекты по глубокой переработке отходов. Для Санкт-Петербурга, на территории которого федеральным законом запрещено размещение мусорных полигонов, выделены два земельных участка во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области — на карьерах Островский и Дубровский.
«По третьей площадке пока решение пока не принято», — отметил в свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, указав, что власти Петербурга приняли решение построить на своей территории три завода по переработке ТКО.